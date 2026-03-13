◇NBA レイカーズ142ー130ブルズ（2026年3月12日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）が12日（日本時間13日）に敵地レイカーズ戦で6戦連続ベンチ入り。第2Q開始から途中出場すると、いきなり“レブロン・ジェームズ越し”の3Pシュートを沈めるなど3得点3アシストを記録した。しかしチームは敗れた。

第2Q開始からコートに立ち、八村塁との初対決が実現。残り11分20秒には“レブロン越し”の3Pシュートを沈めて初得点。さらに残り10分58秒には速攻からボールをバックボードに当てて、マタス・ブゼリスの豪快アリウープダンクを演出すると現地実況が大興奮した。残り9分16秒でベンチに下がった。

第3Qは残り1分24秒から途中出場すると、八村VS河村のマッチアップも実現した。残り53秒には河村が初アシストをマークした。

最終Qも引き続き出場したが、残り9分19秒でベンチに下がったが、残り3分19秒から再びコートに立った。残り2分45秒にアシストを決めると、残り1分50秒で速攻から鋭いバウンズパスでアシストを決めた。

河村は10分8秒出場。3得点3アシスト1リバウンドを記録した。シュートは全て3Pシュート。2本試投で1本成功。3P成功率は50％だった。