TVer、『夫よ、死んでくれないか』など配信 テレ東『家、ついて』『カンブリア宮殿』
TVerで13日から“沼る、春。”特集がスタートした。出会いと別れの季節に浸れる名作ドラマからスキマ時間にピッタリなバラエティーまで、なにかとあわただしい年度末を癒やしてくれる人気番組を集めた。テレ東番組では「TVerアワード2025」深夜ドラマ賞を受賞！衝撃的な内容で話題となったノンストップ・マリッジサスペンスドラマ『夫よ、死んでくれないか』などが配信される。
【写真】クランクアップした安達祐実のもとにサプライズ登場した”夫”
このほか、整形して顔も名前も別人になってまで復讐する、痛快無比な整形復讐エンターテインメントドラマ『レプリカ 元妻の復讐』。ネット炎上やSNSトラブルなど最も身近なトラブルを爽快に、ときにダークにぶった切る、決して他人事ではいられない超リアルリーガルドラマ『しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜』など、人気ドラマを順次配信される。
バラエティーでは『YOUは何しに日本へ？』『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』『家、ついて行ってイイですか？』、テレ東といえばの旅番組『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』、トークバラエティー『あちこちオードリー』の人気回を配信する。
経済番組からは『ガイアの夜明け』『カンブリア宮殿』『ブレイクスルー』の傑作選も配信。ほかにも新生活準備に役立ちそうな経済番組をセレクトして配信している。
■『沼る、春。』特集
【ドラマ】
隣の男はよく食べる
先生のおとりよせ
弁護士ソドム
ジャンヌの裁き
新米姉妹のふたりごはん
五十嵐夫妻は偽装他人
なぞの転校生
SHUT UP
錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜
花嫁未満エスケープ
花嫁未満エスケープ 完結編
みなと商事コインランドリー
みなと商事コインランドリー２
歴史迷宮からの脱出 〜リアル脱出ゲーム×テレビ東京〜
やわ男とカタ子
ハイエナ
下山メシ
下山メシ 高崎篇
真夜中にハロー！
自転車屋さんの高橋くん
ダブルチート 偽りの警官 Season1
ダブルチート 偽りの警官 Season2
夫よ、死んでくれないか
ソロ活女子のススメ
ソロ活女子のススメ2
ソロ活女子のススメ3
ソロ活女子のススメ4
じゃない方の彼女
今日の猫村さん
働かざる者たち
シェフは名探偵
さぼリーマン甘太朗
Re:Mind
昼のセント酒
しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜
レプリカ 元妻の復讐
フリンジマン〜愛人の作り方教えます〜
初恋不倫〜この恋を初恋と呼んでいいですか〜
蜜と毒
家政婦クロミは腐った家族を許さない
Ｄ＆Ｄ 〜医者と刑事の捜査線〜
孤独のグルメSeason2
孤独のグルメSeason3
孤独のグルメSeason4
孤独のグルメ Season5 3/14配信予定
ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜 3/14配信予定
晩餐ブルース 3/15配信予定
孤独のグルメ Season6 3/15配信予定
孤独のグルメ Season7 3/16配信予定
孤独のグルメ Season8 3/17配信予定
それぞれの孤独のグルメ 3/17配信予定
ユーチューバーに娘はやらん！ 3/18配信予定
君が獣になる前に 3/19配信予定
チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ 3/19配信予定
チェイサーゲームW2 美しき天女たち 3/20配信予定
こむぎの満腹記 3/20配信予定
赤いナースコール 3/20配信予定
週末旅の極意〜夫婦ってそんな簡単じゃないもの〜 3/20配信予定
週末旅の極意2〜家族って近くにいて遠いもの〜 3/21配信予定
ひねくれ女のボッチ飯 3/22配信予定
徳山大五郎を誰が殺したか？ 3/22配信予定
物産展の女〜宮崎編〜 3/31配信予定
【バラエティー】
YOUは何しに日本へ？
#269 あなたは絶対2度見たくなる ミステリーYOUふしぎ発見!?SP（2019/7/22）
#466 絶景の火山に魅せられた消防士が挑む鹿児島県・トカラ富士（2023/10/9）
#497 タイムリミットは６時間半！東京爆速旅（2024/7/1）
#505 大阪の天神祭で夢の“ギャルみこし”を担ぎたい！（2024/9/9）
出川哲朗の充電させてもらえませんか？
さまぁ〜ず大竹＆ロンブー淳！北海道SP（2023/9/2）
新春！佐藤栞里＆隆太と一茂4時間SP（2024/1/1）
あのちゃん＆古田敦也と春の房総SP（2025/5/17）
亀梨和也が初充電旅！岩手縦断SP（2025/8/2）
家、ついて行ってイイですか？
ゲスト：土田晃之＆伊藤歩…親孝行中学生＆京大卒業式＆ロンドン回（2025/4/27）
ゲスト：福澤朗＆福留光帆…熟女38歳キャバ嬢回（2025/11/30）
ゲスト：赤楚衛二…涙SP回（2025/12/21）
ゲスト：松村沙友里＆ママタルト…小樽のハマちゃん回（2026/1/18）
デカ盛りハンター
カレー寿司ラーメン！3大国民食デカ盛り爆食SPＳＰ（2024/4/5）
爆食女子コンビがココスで限界まで食べたら会計いくら!?（2024/4/19）
ペッパーランチ＆ぎょうざの満洲…大人気チェーン店で爆食SP（2024/4/26）
有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？
祝！番組200回記念！「桃鉄王決定戦」陣内智則がリベンジ！（2023/4/9）
桃鉄王ついに決定！仲間割れ・大爆破・借金…正念場の戦い！（2023/4/16）
【渋谷西原】絶品大盛り！ウエストランド井口がマイクラ匠に！？（2023/5/28）
「桃鉄」家ロケ復活祭秘手土産にテンション爆上げだぁ（2024/6/16）
有吉生誕50祭に“会いたい”秘ゲスト登場！？「桃鉄」後半戦（2024/6/23）
バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅
#17 山梨・清里〜静岡・修善（2023/9/20）＋配信オリジナル（答え合わせ動画）
#19 千葉・木更津〜九十九里（2024/4/10）＋配信オリジナル（答え合わせ動画）
ローカル路線バス乗り継ぎの旅
#13 東京・西新宿〜新潟・萬代橋（2013/1/5）
#16 千葉・館山〜福島・会津若松（2014/1/4）
#17 山口〜高知・室戸岬（2014/4/26）
#18 静岡県・御殿場〜新潟県・直江津（2014/9/13）
#23 宮崎・青島〜長崎・グラバー邸（2016/6/25）
#24 山口・錦帯橋〜京都・天橋立（2016/9/24）
あちこちオードリー
#96 麒麟 川島・陣内智則（2021/7/28）
#107 NON STYLE（2021/10/20）
#108 ドランクドラゴン・ヒコロヒー（2021/10/27）
#157 空気階段・ラランド（2022/10/5）
#182 ピース又吉・ノブコブ吉村（2023/3/29）
【経済番組】
ガイアの夜明け
カンブリア宮殿
ブレイクスルー
など
