◇NBA レイカーズ142ー130ブルズ（2026年3月12日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が12日（日本時間13日）に本拠地ブルズ戦で先発出場。前半終了間際に豪快ダンクを叩き込むなど3本の3Pシュートを含む15得点をマーク。チームはルカ・ドンチッチのトリプルダブル級の大活躍で快勝。4連勝を飾った。

この日もスタメンに名を連ねて4戦連続先発出場となった。第1Q残り10分18秒に左コーナーからドライブイン。エルボー付近からフェイダウェイシュートを決めて初得点。残り8分1秒には左コーナーから3Pシュートを沈めた。残り7分で一旦ベンチに下がった。残り3分48秒でコートに戻ったが、得点には絡めなかった。

第2Qも引き続き出場。開始からブルズの河村勇輝も出場して、NBAで初対決が実現。さらに通算8度目の日本人対決が実現した。しかし残り6分34秒で一旦ベンチに下がったが、残り5分3秒から再びコートに戻った。残り3分12秒で左ウイング付近から3Pシュートを決めた。残り1分8秒にはフリースローライン付近からジャンプシュートを沈めた。終了間際には豪快なダンクも叩き込んだ。

第3Qもスタートから出場。残り9分10秒には右コーナーから3Pシュートを沈めて後半初得点を挙げた。残り5分5秒で一旦ベンチに下がったが、残り3分15秒から再びコートに立つと、残り1分24秒から河村も途中出場すると、八村VS河村のマッチアップも実現した。

最終Qも引き続き出場。残り7分50秒で一旦ベンチに下がったが、残り6分36秒から再びコートに立ってチームの勝利に貢献した。

八村はチーム最長40分13秒出場。15得点1アシスト1リバウンドをマークした。シュートは10本試投で6本成功。FG成功率は60％。3Pシュートは5本試投で3本成功。3P成功率は60％だった。

チームはドンチッチが大暴れ。前半から24得点8リバウンド4アシストの躍動。後半に入ってもその勢いは止まらず。試合全体で9本の3Pシュートを含む51得点10リバウンド9アシストとトリプルダブル級の大活躍。オースティン・リーブスも30得点、ディアンドレ・エイトンも23得点10リバウンドのダブルダブル。レブロン・ジェームズも18得点で4連勝を飾った。