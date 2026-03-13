◇NBA レイカーズ 142-130 ブルズ(日本時間13日、クリプトドットコム・アリーナ)

河村勇輝選手所属のブルズと八村塁選手所属のレイカーズがぶつかりました。

第1Q、スタメン出場した八村選手がベンチにいる河村選手のすぐ目の前でボールを受けると、相手の力強いブロックをかわすよう素早く回転しジャンプシュートを成功させます。さらに、3Pシュートを決めていきます。第2Qは河村選手が登場し、登場40秒で3Pシュート。レブロン・ジェームス選手がブロックに出ますが、その頭上を越えネットを揺らします。レイカーズが5点リードで前半を折り返しました。

第3Qで残り1分24秒で再び河村選手がコートに入ると、味方の3Pシュートをお膳立て。108ｰ98でレイカーズが少しリードで最終Qへ入ります。再びコートに立った河村選手は1分の間に2つのアシストを記録。最後までリードを保ったレイカーズが勝利しました。

八村選手は40分13秒出場し、3本の3P含む15得点、1リバウンド、1アシスト、1スティールを記録。河村選手は10分8秒出場で3得点、1リバウンド、3アシストの記録でした。