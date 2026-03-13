◇NBA レイカーズ142ー130ブルズ（2026年3月12日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAレイカーズは、12日（日本時間13日）に本拠地でブルズと対戦。レイカーズの八村塁（27）とブルズ2WAY契約中の河村勇輝（24）の初対決が実現した。八村は先発出場で3本の3Pシュートを含む15得点、河村は途中出場で3得点3アシストをマーク。試合はレイカーズが快勝して4連勝を飾った

スタメン出場の八村は第1Q残り10分18秒に左コーナーからドライブイン。エルボー付近からフェイダウェイシュートを決めて初得点。残り8分1秒には左コーナーから3Pシュートを沈めた。

初対決の瞬間は第2Q開始に訪れた。河村がスタートからコートに立って日本人対決が実現した。残り11分20秒には“レブロン・ジェームズ越し”3Pシュートを決めて初得点。さらに残り10分58秒には速攻からボールをバックボードに当てて、マタス・ブゼリスの豪快アリウープダンクを演出すると現地実況は大興奮だった。

八村も残り3分12秒で左ウイング付近から3Pシュートを決めた。残り1分8秒にはフリースローライン付近からジャンプシュートを沈めた。さらに終了間際には豪快ダンクシュートを叩き込んだ。

後半に入ると、八村はスタートから出場。河村はベンチスタートになった。八村は第3Q残り9分10秒に右コーナーから3Pシュートを沈めて後半初得点を挙げた。残り1分24秒から河村も途中出場すると、八村VS河村のマッチアップも実現した。残り53秒には河村が初アシストをマークした。

両者が最終Qも引き続き出場。河村は残り2分45秒にアシストを決めると、残り1分50秒で速攻から鋭いバウンズパスでアシストを決めた。八村もチーム最長の40分プレーしてチームの勝利に貢献した。

NBAの日本人対決は、23年11月10日（同11日）のレイカーズ八村塁とサンズ渡辺雄太の対戦通算8度目となった。八村と河村のNBAでの初対戦そして今季初の日本人対決が実現した。