◇「2時22分ゴーストストーリー」（16日まで、大阪・SkyシアターMBS）

衝撃的なラストにしばらく理解が追いつかなかった。“結論”が出てから幕が閉まるまで「ちょっと待って、ちょっと待って。あのシーン、どういうこと？」「あ、そうか。あのセリフはそういう意味か」と、頭の中で答え合わせしていく時間がせわしない、せわしない。

主な登場人物は4人だけ。赤ちゃんが生まれたばかりのサム（加藤シゲアキ）とジェニー（葵わかな）夫妻に、サムの学生時代の友人ローレン（南沢奈央）とそのボーイフレンドのベン（松尾論）。サム夫妻が最近買ったばかりの古い邸宅で、4人の小さなパーティーが行われるところから物語は始まる。

その古い邸宅は夫を亡くしたばかりの老婦人から買ったもので、リノベーションはジェニーが自分たちの手でやっていた。ほぼほぼワンオペで赤ちゃんの世話に追われる彼女は少々いら立ち気味。サムとローレンの関係にもザワっとしている。しかも最近、毎日夜中の2時22分に不思議な現象が起こることに悩まされノイローゼ寸前だった。果たしてこの怪奇現象は何なのか…。

2021年にロンドンで生まれ大ヒットしたこの作品。今回は日本初上演でオリジナル演出だが、4人のセリフ劇はスピーディーでオーバーアクションですぐに舞台に引き込まれる。サスペンスとあって五感を研ぎ澄まして見入る感覚も。途中の休憩時間、知人との推理も盛り上がる。ちなみに私も知人も大外れでした。このゾクゾク感、ぜひ味わってみては？（土谷美樹）