韓国発のボーイズグループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン・ＺＢ１）が１３日から１５日の３日間、９人で最後の公演を行う。

ＺＢ１はソウル・オリンピック公園にあるＫＳＰＯ ＤＯＭＥで「２０２６ ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ’ＨＥＲＥ＆ＮＯＷ’ ＥＮＣＯＲＥ」を開催。「ＨＥＲＥ＆ＮＯＷ」は、約１５万人を動員した２５年のワールドツアーのフィナーレを飾るアンコールステージで、チケットは販売開始と同時に全席が完売したという。

同公演は、韓国系音楽専門チャンネル・Ｍｎｅｔプラスのストリーミングだけでなく、韓国の主要劇場で生中継されるほか、日本では約１２７館でライブビューイングが行われる予定だとし、ファンの期待を高めている。

ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥは今年２月、同公演を最後にソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌク、ソン・ハンビン、キム・ジウンの５人体制となり、ジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンはグループを離れることを発表していた。

現地メディアのＪＴＢＣは、同公演はゼロ（０）から始まりワン（１）となって誕生した９人の旅路が、一つの物語として完結する象徴的なステージになるだろうと伝えている。