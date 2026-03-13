滝沢秀明氏（43）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEが13日、公式サイトを更新。ファンクラブチケットについてつづった。

公式サイトでは「ファンクラブチケットに関するお知らせ 日頃より、弊社所属アーティスト、並びにTOBEを応援いただきまして、誠にありがとうございます。従来お客様より多くのお問合せをいただいておりますご質問について、ご案内いたします」とし、伝えた。

続けて「『to HEROes ~TOBE 3rd Super Live~』の申込み有無や抽選結果が、今後の各アーティスト公演の抽選に与える影響について

→抽選は公演ごとに行っております。特定の公演の申込み有無や抽選結果が、次回以降の抽選に影響することはございません。また、お申込みをされない場合や、落選の場合、次回以降の抽選で当選しやすいということはございません。ただし、当選されたにも関わらず、入金期限切れを繰り返された場合は、次回以降の抽選に影響する場合がございます。

当選権利の譲渡・転売について

→チケットの当選権利の譲渡・転売は有償無償に関わらず禁止しております。また、いかなる理由でも非正規ルートで入手されたチケットでのご入場はお断りいたします。必ずご購入されたご本人様のご来場をお願いします」と、ファンからの質問に回答した。

また「皆様に安心して応援いただくために、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」はTOBEアーティストが集結するコンサートで、出演は三宅健（46）北山宏光（40）、Number_i、IMP.、ISSEI（21）CLASS SEVEN、wink first(TRAINEE)などが予定されている。