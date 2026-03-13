川崎麻世、ご近所付き合いの大切さを実感「情報交換したり助け合ったりできますからね」

俳優の川崎麻世が12日に自身のアメブロを更新。同じマンションの住人との交流や、妻・花音さんの手料理などを写真とともに紹介した。

この日、川崎は「昨日はジム行ってガッツリ汗をかいてスッキリ」と報告し、トレーニングウェア姿の自身の写真を公開。「そして同じマンションの仲間の奥様に連絡を入れて頂き物をお裾分け 物々交換です」と明かし「ご近所付き合いって大切だと思います 何かあった時に情報交換したり助け合ったりできますからね」とつづった。

続けて、昼食には花音さんが作ったという「野菜たっぷりの八宝菜風」を食べたことを写真とともに報告し「健康の為にも黒酢をかけて食べます」とコメント。夜は「妻の店のお手伝いに行ってサクッと晩御飯を頂きました」と明かしつつ「大人気の宮崎辛麺」を「麺に歯応えがあり美味しい」と絶賛した。

さらに、以前訪れた寿司屋の大将から太巻きの差し入れがあったことにも触れ「妻のお夜食と俺の朝ごはんで頂きました」と報告。「あー美味しかった」と満足した様子で述べ、最後に「さあ〜今夜は何処の寿司屋に行こうかな？また寿司かいなって？」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。