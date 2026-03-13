あす14日に敵地で名古屋と対戦する神戸のミヒャエル・スキッベ監督が、復帰の主力組への期待を口にした。決勝トーナメント1回戦FCソウル戦から中2日の過密日程。スタメン変更は最小限に留める意向だが、FW大迫勇也やMF扇原貴宏の名前を挙げて「抜けていた選手たちが帰ってきたのは嬉しい。全員がプレーできる状況で、サッカー的に新しいインパクトが生まれる。全ての試合で喜びを持ってプレーして欲しい」とギアが一段と上がることを願った。

FCソウル戦ではDFジエゴと扇原がメンバー入り。復帰2戦目となった大迫には待望の今季初得点も生まれた。さらに守備陣は今季公式戦8試合で複数失点なし。「要因の一つは相手陣内でプレスを掛けているからだ。失点が少ないのはチーム全体の結果だけど、うちのGKも非常に良く防いでくれている」と好循環を強調した。

名古屋は前節・福岡戦の5得点が大きいものの、西地区10チーム中最多8得点。敵将ペトロヴィッチ監督と旧知の仲の指揮官は「名古屋は新しいスタイルが馴染んで成功している」と警戒心を示した上で「我々はそれ以上の攻撃スタイルを貫く」と良い守備から良い攻撃に繋げていくイメージを膨らませた。