◇WBO世界フライ級タイトルマッチ 王者 アンソニー・オラスクアガ(米国、帝拳)＜12回戦＞同級6位・飯村樹輝弥(角海老宝石)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式会見が13日、横浜市内のホテルで開かれた。 WBO世界フライ級タイトルマッチに臨む同級6位の東洋太平洋同級王者・飯村樹輝弥（28＝角海老宝石、9勝2KO1敗）が出席し、王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳、11勝8KO1敗）と対面した。

飯村は銀色交じり、オラスクアガは青みがかった髪で登場。対面した印象を問われたオラスクアガが「今も笑顔が見えるし、とてもナイスガイなんだろうなと。彼も彼のチームもリスペクトしているし、試合が終わったらリスペクトの気持ちを持って接したいですが、今回は自分よりも素敵なスマイルを見せているのでちょっと気になります」と話すと、飯村は「イケメンだと思いますし、まずは一つ笑顔で勝ったなと思います。髪色がかぶっちゃった感じはあります」と返して会見場は和やかなムードになった。

コンディションについてオラスクアガは隣のルディ・エルナンデス・トレーナーを見ながら「ルディのようなぽっちゃりでいることは好きじゃないので、（前戦後は）すぐにジムに戻ってトレーニングを続けてきた。常にリミットに近い体重を維持しているので減量苦はないし、いつでも試合ができるようなシェイプに仕上がってます」と自信満々。飯村は「ケガがあったので練習面から気をつけつつ、ここまで来ました。コンディションは心身共に最高の状態なので3月15日が非常に楽しみです」と話した。

飯村は昨年12月にオラスクアガへの挑戦が内定していたが、肋骨を骨折して辞退。今回が待望の世界初挑戦となる。オラスクアガは飯村の代役挑戦者・桑原拓（大橋）に4回TKO勝ちし、4度目の防衛に成功していた。