いしだ壱成、「新事業のため億単位の資金を集めたい」 父・石田純一と“夢とお金”の授業を受講
俳優のいしだ壱成が父・石田純一と共に15日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演する。
【番組カット】キングコング西野の熱血授業を受講した石田純一＆壱成親子
ビジネス書累計発行部数100万部超、全国各地から講演依頼が殺到するお笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が、世代・業界を問わずありとあらゆる悩みに答える大好評企画「夢とお金の熱血授業」。今回、第2弾となる授業を受けるのは、ラーメン店を経営する24歳、就活中の23歳、子ども食堂を経営したい21歳大学生。そして、前回の西野の熱血授業に感動した石田純一が、息子・いしだ壱成を連れて再受講する。
今回のテーマは6つ。「年代別の強みと、20代が今すべきこと」、「明日からできる給料の上げ方」、「日本人が知らない資金の集め方」、「正しい人材育成法」、「永続できる支援活動の考え方」、そして「絶対NGな子どものお金教育」。夢を追う若者3人と石田純一＆壱成親子、スタジオレギュラーの澤部佑が抱える“夢とお金”のお悩みに一つ一つ答えていく。
まず飛び出した「もし西野さんが今20代に戻ったら、何にお金と時間をかけますか？」の問いをきっかけに、西野は「各世代で武器になるものが変わる」と語り出す。「給料を上げる方法が知りたい」のお悩みには、ズバリ「“給料”と“頑張り”はまったく関係がない」と現状を一刀両断し、会社にとって必要な人材になるためのステップを明かす。
さらに、「新事業のため億単位の資金を集めたい」という壱成には、西野自身が日本でただ一人実践しているという秘策を明かす。
「私、すべての答えを持っています。私がChatGPTです」「給料を上げたい…人類はまだこの答えをもっていないですよね？答え、あります」「億単位の資金を集めたい？ごちそうさまです。待ってました。答え、あります」と自信を持って語る西野。林修も「実際に結果を出している人の言葉は人を動かす力がある」と太鼓判を押す。
