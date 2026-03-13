◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸 ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉 ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

２度目の王座獲得を狙うＷＢＣ世界ライトフライ級２位・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が１３日、横浜市内のホテルで会見し、王者ノックアウトを圧倒してのベルト奪取を宣言した。タイトル戦に向け４か月間のトレーニングを積んだ岩田は「スピード、パワー、テクニック、フィジカルすべてで上回れる準備をしてきた」と言葉に力を込めた。

一昨年１０月にハイロ・ノリエガ（スペイン）との王座決定戦に３回ＴＫＯ勝ちしてＷＢＯ王座を獲得したが、その時と、今では王座に挑むという状況的には同じでも、すべての面で自信が違うという。「あらゆる面に時間を費やし鍛え直した。スパーリングの量も通常の倍以上はやったし、相手の質も違う」と胸を張った。坪井智也（ＷＢＣ世界スーパーフライ級１位）、同じ興行で世界戦を行うオラスクアガ、飯村といった世界のトップと拳を交え実力を磨いた。

対戦するノックアウトは、ボクシングに転向する前は、ムエタイのルンピニーのチャンピオン。岩田は幼少期にキックボクシングから格闘技をスタートしたこともあり、「自分が子供の頃からルンピニーで活躍している選手。強い選手だし、タイのレジェンド」と敬意を表したが、リングでは別だ。「正直、自分自身が一番楽しみ。日曜日（１５日）が待ちきれない」という。減量もリミット（４８・９キロ以下）まで９００グラムとなり、すべてが順調であることを強調した。

戦績は岩田翔吉が１５勝（１２ＫＯ）２敗、ノックアウトは２９勝（１１ＫＯ）１敗。