◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

トリプル世界戦などの公式記者会見が１３日、横浜市内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２７）＝帝拳＝がダイレクトリマッチで王座奪取に燃える同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝を前に勝利を誓った。

「チャンピオンになって半年くらいたちますが、試合の終わり方で悔しい気持ちを持ってトレーニングしてきた。進化した姿を見せられるのが楽しみ」と松本。両者は昨年９月１４日に王座決定戦で対戦し、５回途中に偶然のバッティングで高田が負傷して試合続行不能となり、松本が３―０（５０―４５×２、５０―４６）の負傷判定でベルトを獲得した。「初防衛戦と言われますが、タイトルを取った感覚にはなれない。しっかり勝って、“本物”のチャンピオンになります」と力を込めた。

この日、高田は「前に出る」と意欲を口にしたが、松本にとっては望むところだ。前回の対戦では、高田はサウスポーに慣れていなかったので、なかなか前に出ることができなかったが、あれから半年が経過。「（高田は）サウスポー対策を重ねてきたと思うので、自分にとっては有利に働くのではないかと思う。前に出てきてくれるのは大歓迎。迎え撃つかカウンターでさばくかは展開次第ですが、前に出てくれば、より自分の距離になるし、かみ合う。近くなれば、自分のパンチも当たるということですから」と打ち合い上等の意気込みだ。

１９９８年５月、兵庫県高砂市出身。父・広さんが通うボクシングジムで４歳からグラブを握った。１４歳の少年は、世界チャンピオンになることを夢に兵庫から上京。日出高（現・目黒日大高）から日大に進み、２２年の全日本選手権で優勝。２３年２月にプロデビューし、２４年９月に日本ミニマム級王座獲得。昨年９月、名門・帝拳ジムの選手としては最短の７戦目で世界の頂点に立った。

帝拳ジムの浜田剛史代表は「前回の試合から時間があったから、高田選手は（松本の）研究してきたと思う。１ラウンド目は様子を見ることになるだろう」と慎重だが、松本は「相手の動きを見つつ、自分のペースで。いけると思ったら、自分の嗅覚でいく。無駄な１ラウンドにはしたくない」と、最後まで強気な姿勢は崩さなかった。

戦績は松本が７戦全勝（４ＫＯ）、高田が１６勝（６ＫＯ）９敗３分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。