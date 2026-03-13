西山茉希、娘達の好きな手料理並んだ豪華食卓が話題「品数豊富で尊敬」「一晩中煮込むのはすごすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/13】モデルの西山茉希が3月12日、自身のInstagramを更新。娘の好きな手料理を紹介した。
【写真】40歳2児のママモデル「彩りも最高」一晩煮込んだ手羽元煮などズラリ豪華食卓
西山は「家で食べるお肉なら鶏肉が一番好きで、唐揚げと手羽元煮込みが◆（◆は2人の女の子が手を繋ぐ絵文字）のツートップらしい」とつづり、娘達の好きな手料理を紹介。この日も「『うん！おいしぃ！』シンプルな一言が嬉しくて。“食べてほしいもの”より、今はまだ“喜ぶもの”で心の栄養を大切にしたい我が家の食育」と記し「ほろほろ手羽元煮込み」「旨塩揉みキャベツ」「ストック豆もやしナムル」「チーズだし巻き」「カニダシカニつみれスープ」を作る様子をリール動画で投稿している。
また「軟骨まで綺麗に食べる手羽の日 コトコト一晩煮込む甲斐がある」と続け、手が込んだ料理だと明かしている。
この投稿にファンからは「品数豊富で尊敬」「一晩中煮込むのはすごすぎる」「彩りも最高」「おかずたっぷり」「テーブルの上が豪華すぎる」などといった声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆西山茉希、娘の好きな手料理並んだ食卓公開
◆西山茉希の食事ショットが話題
