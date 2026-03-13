「バチェロレッテ3」参加の坂口隆志、美女にキスで猛アプローチ「上書きオイルしたい」
【モデルプレス＝2026/03/13】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」の第5話が11日に放送された。Prime Videoの婚活番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン3（2024）に参加していた内科医師の“たかし”こと坂口隆志がアプローチを行う場面があった。
【写真】「バチェロレッテ3」参加のイケメン内科医、恋リアでキス
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
絶景のベンチで男性を待つタレント兼レースクイーン・もえ（川瀬もえ）の元には、一途な思いを抱えたたかしが現れる。たかしは前回もえが格闘家のたいじゅ（白鳥大珠）と過激な「泥パックデート」に行ったことに嫉妬心を燃やしており、「俺ともえだけの思い出がほしい」「たいじゅに泥パックやられたのがモヤモヤしてて...上書きオイルしたいな」とまさかの願いを口にする。
スタジオのせいやが「上書きオイルって何やねん！」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれる中、アロエオイルを取り出し、もえの手や腕、肩に丁寧に塗り始めたたかしは、「もえちゃんのことしか考えられなくなってて、めっちゃ大好きになってる」と後ろから力強くバックハグ。そして「目つぶって」と、もえの頬に手を添えてキスを交わす。もえを振り向かせるための熱烈なアプローチに、せいやが思わず「こらこら！」と声を張り上げた一方、YOUや谷は「清々しい」「（もえに）刺さってほしい」とたかしにエールを送った。（modelpress編集部）
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
