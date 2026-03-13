亀梨和也、KAT-TUNラストコンサート後の赤西仁との“サシ飲み”裏話告白「まっすーのコメントの意味がやっとわかった」「黙ってたのすごすぎ」

亀梨和也、KAT-TUNラストコンサート後の赤西仁との“サシ飲み”裏話告白「まっすーのコメントの意味がやっとわかった」「黙ってたのすごすぎ」