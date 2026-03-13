亀梨和也、KAT-TUNラストコンサート後の赤西仁との“サシ飲み”裏話告白「まっすーのコメントの意味がやっとわかった」「黙ってたのすごすぎ」
【モデルプレス＝2026/03/13】亀梨和也が3月12日、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）に出演。NEWSの増田貴久とのエピソードを明かした。
【写真】「まっすーのコメントの意味がやっとわかった」亀梨＆赤西の貴重2ショット
この日、亀梨はVIPチャレンジャーとして1人だけ値段を知るメンバーを見抜く「ライアーゴチ」ルールでの「ゴチバトル」に参戦。番組内で、レギュラーメンバーであり事務所の同期でもある増田との交流について問われると、「最近行ったんですよ！すごく不思議なご縁なんですけど」と切り出した。自身と増田がオーディションを受けた記念日である11月8日に、KAT-TUNがラストコンサートを行ったことに触れ、「赤西くんが会場に見に来てくれて。その後に赤西くんと『1杯飲もっか？』ってなって、2人で待ち合わせをして、とあるバーに入っていったんですよ。そしたら何故かカウンターに増田くんが居て（笑）」と告白。同期でかつて同じグループで活動していた赤西仁と2人で飲むつもりが、急遽増田も参加し、同期3人での飲み会となったことを明かした。
これに対し、増田は「これ亀から言ったから解禁しますけど、そのとき3人で写真撮ったんですよ」と一言。増田がカメラマンとなり、亀梨と赤西の2ショットも撮影したという。しかし、増田は「そしたら赤西も亀も2人ともインスタに2ショットしか載せない」と不満げな表情。これを受け、亀梨は「というのも、この2ショットが何十年ぶりで、KAT-TUNのこういう日だし、一緒に戦った仲間だし、増田は今日はいらないんじゃないかって（笑）」と釈明。「2人とも意見一致してんのね（笑）」とツッコミを入れる増田に対し、亀梨が「でも3ショットもあるからいつか出そう！」と提案するも、増田は「いやもう（旬が過ぎて）味しないでしょ」と返し、スタジオの笑いを誘った。
亀梨と赤西は2025年11月11日にそれぞれ2ショットを公開。増田は2人の投稿に「あれ？」とコメントしていた。
このエピソードに、ファンからは「まっすーのコメントの意味がやっとわかった（笑）」「あの場にまっすーいたんだ」「面白い話聞けた」「思わぬ答え合わせ」「黙ってたのすごすぎ」「まっすー2人の写真撮ってくれてありがとう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】「まっすーのコメントの意味がやっとわかった」亀梨＆赤西の貴重2ショット
◆亀梨和也、赤西仁とのサシ飲みに増田貴久が急遽参加
この日、亀梨はVIPチャレンジャーとして1人だけ値段を知るメンバーを見抜く「ライアーゴチ」ルールでの「ゴチバトル」に参戦。番組内で、レギュラーメンバーであり事務所の同期でもある増田との交流について問われると、「最近行ったんですよ！すごく不思議なご縁なんですけど」と切り出した。自身と増田がオーディションを受けた記念日である11月8日に、KAT-TUNがラストコンサートを行ったことに触れ、「赤西くんが会場に見に来てくれて。その後に赤西くんと『1杯飲もっか？』ってなって、2人で待ち合わせをして、とあるバーに入っていったんですよ。そしたら何故かカウンターに増田くんが居て（笑）」と告白。同期でかつて同じグループで活動していた赤西仁と2人で飲むつもりが、急遽増田も参加し、同期3人での飲み会となったことを明かした。
◆増田貴久、亀梨和也＆赤西仁の2ショット公開の裏側に嘆き
これに対し、増田は「これ亀から言ったから解禁しますけど、そのとき3人で写真撮ったんですよ」と一言。増田がカメラマンとなり、亀梨と赤西の2ショットも撮影したという。しかし、増田は「そしたら赤西も亀も2人ともインスタに2ショットしか載せない」と不満げな表情。これを受け、亀梨は「というのも、この2ショットが何十年ぶりで、KAT-TUNのこういう日だし、一緒に戦った仲間だし、増田は今日はいらないんじゃないかって（笑）」と釈明。「2人とも意見一致してんのね（笑）」とツッコミを入れる増田に対し、亀梨が「でも3ショットもあるからいつか出そう！」と提案するも、増田は「いやもう（旬が過ぎて）味しないでしょ」と返し、スタジオの笑いを誘った。
亀梨と赤西は2025年11月11日にそれぞれ2ショットを公開。増田は2人の投稿に「あれ？」とコメントしていた。
このエピソードに、ファンからは「まっすーのコメントの意味がやっとわかった（笑）」「あの場にまっすーいたんだ」「面白い話聞けた」「思わぬ答え合わせ」「黙ってたのすごすぎ」「まっすー2人の写真撮ってくれてありがとう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】