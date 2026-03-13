NiziUマコ、オレンジ髪に劇的イメチェン「可愛すぎて二度見」「印象変わって新鮮」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/13】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAKO（マコ）が3月12日、自身のInstagramを更新。オレンジ髪を公開した。
【写真】24歳人気アイドル「破壊力すごい」オレンジボブヘアで印象ガラリ
マコは「healing」と記し、部屋の窓辺で撮影した写真を複数枚投稿。以前までのブラウンから透き通るようなオレンジの髪色にイメージチェンジした姿で、カメラを見つめるショットを披露している。また、椅子に座って読書をしたりスマートフォンを触ったりする姿や顔のアップ写真なども載せている。
この投稿は「圧倒的ビジュ」「可愛すぎて二度見」「印象変わって新鮮」「破壊力すごい」「綺麗すぎて見惚れちゃう」「悶絶レベルの可愛さ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳人気アイドル「破壊力すごい」オレンジボブヘアで印象ガラリ
◆マコ、オレンジ髪のイメチェン姿披露
マコは「healing」と記し、部屋の窓辺で撮影した写真を複数枚投稿。以前までのブラウンから透き通るようなオレンジの髪色にイメージチェンジした姿で、カメラを見つめるショットを披露している。また、椅子に座って読書をしたりスマートフォンを触ったりする姿や顔のアップ写真なども載せている。
◆マコの投稿に「圧倒的ビジュ」と反響
この投稿は「圧倒的ビジュ」「可愛すぎて二度見」「印象変わって新鮮」「破壊力すごい」「綺麗すぎて見惚れちゃう」「悶絶レベルの可愛さ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】