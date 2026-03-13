１３日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１２３．５１ポイント（０．４８％）安の２５５９３．２５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１．０１ポイント（０．０１％）安の８６９８．５４ポイントと３日続落した。売買代金は１２６０億５９２０万香港ドルとなっている（１２日前場は１３１０億３３０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが継続する流れ。中東情勢の緊迫化で原油相場が再び騰勢を強める中、金融市場の混乱やインフレ高進が懸念された。イランの最高指導者に選出されたモジダバ・ハネメイ師は１２日、初めての声明で、近隣諸国の米軍基地に対する攻撃を継続するとし、徹底抗戦を表明。また、「オイルロード」の要衝となるホルムズ海峡の封鎖を徹底する考えも強調した。中国指標も気がかり。中国では週明け１６日、１〜２月の小売売上高や鉱工業生産など各種の経済統計が発表される予定だ。春節（旧正月）の影響で２月は月次経済統計の発表がなかったため、注目度が高まっている。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が１２日、今年からスタートする第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）などを可決・承認し閉幕した。これから徐々に明らかとなる具体的な経済対策が期待されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、地下鉄運営する香港鉄路（ＭＴＲ：６６／ＨＫ）が６．３％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）とコンテナ海運大手の東方海外（３１６／ＨＫ）がそろって４．８％安と下げが目立った。香港鉄路は通期業績の７％減益が嫌気されている。

セクター別では、海上輸送やエアラインなど運輸関連が安い。東方海外のほか、太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）が２．６％、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が２．４％、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が３．５％、国泰航空（２９３／ＨＫ）が３．０％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が２．９％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が２．７％ずつ下落した。

人工知能（ＡＩ）技術や半導体の銘柄も急落。滴普科技（１３８４／ＨＫ）が２４．４％安、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が３．９％安、商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）が３．８％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が６．４％安、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が４．７％安で前場取引を終えた。

産金セクターもさえない。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が５．１％安、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が４．０％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．２％安、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が２．９％安と値を下げている。

半面、ネット関連などテック銘柄の一角は物色される。音楽配信大手の騰訊音楽娯楽集団（テンセント・ミュージック・：１６９８／ＨＫ）が２．２％高、電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が１．５％高、Ｅコマース大手の京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）が１．４％高、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が１．３％高、インターネットサービス中国大手の騰訊ＨＤ（テンセント：７００／ＨＫ）が１．１％高で引けた。

本土マーケットも続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２２％安の４１２０．１４ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。エネルギー、産金・非鉄、宇宙・軍需産業、公益、保険・証券なども売られた。半面、不動産は高い。自動車、消費関連、インフラ建設、医薬、銀行、空運も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）