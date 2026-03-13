GRヤリス『26式』に進化

トヨタのガズー・レーシングは、『トヨタGRヤリス』の一部改良モデル『26式トヨタGRヤリス』を発表。3月13日より注文受付を開始し、4月6日より発売する。

GRヤリスは2020年の『20式』発売以降も、レースやラリーなどモータースポーツ参戦で得た学びからのフィードバックを行い、進化を続けてきた。



今回の『26式』では、電動パワーステアリングの設定変更や新開発の『GRステアリング』を初採用するなど、操作性を向上させたほか、一部グレードへの新開発ハイパフォーマンスタイヤの標準装着などにより、限界走行時のパフォーマンスが引き上げられた。

『26式トヨタGRヤリス』の価格は、361万7200円（RC、6MT・4WD）から588万2200円（RZ “ハイパフォーマンス” + エアロ・パフォーマンス・パッケージ、8AT・4WD）となる。

新開発『GRステアリング』を初採用

26式GRヤリスでは、新開発の『GRステアリング』が初めて採用された。

このステアリングは、モータースポーツの現場で得られたフィードバックを基に、プロドライバーと共同で開発されたものである。



『26式GRヤリス』に初採用の『GRステアリング』。 トヨタ

従来のステアリングでは、舵角180度の操作時に手のひらを理想的な位置に置けないという課題があったが、これを解決するために粘土で試作品を作成し、サーキットでの実地テストを繰り返した。

その結果、操舵レスポンスを向上させるための小径化と、コーナリング時の手のひらにフィットする左右グリップ形状が実現された。

また、ステアリングスイッチの配置を独立させることで操作性を向上させたほか、スイッチ外周にリング状のイルミネーションを追加することで夜間の視認性が高められた。

電動パワステの制御を最適化

電動パワーステアリング（EPS）についても、モータースポーツで得た知見を活かし、設定変更が行われた。

特にサーキット走行やラリー参戦時における高負荷での旋回やハイグリップタイヤ装着時の操作性を向上させるため、トルクセンサー内のトーションバー剛性を最適化し、ソフトウェア制御を改良した。



EPSの高負荷時のアシストを最適化した『26式GRヤリス』。 トヨタ

この変更により、ステアリングトルクの検出範囲が拡大し、極めて高負荷な状況でも最適なアシストが可能となり、スムーズで正確なステアリング操作を実現した。

『ブリヂストン・ポテンザ・レース』採用

今回の一部改良では、新開発のハイパフォーマンスタイヤ『ブリヂストン・ポテンザ・レース（POTENZA RACE）』が一部グレード採用された。

『RZ “ハイパフォーマンス”+エアロ・パフォーマンス・パッケージ』と『RZ “ハイパフォーマンス”』に標準装備となるこのタイヤは、モータースポーツの現場で得た知見を基に開発され、トレッドパターン、内部構造、ゴム配合が徹底的に見直された結果、限界領域での車両コントロール性が大幅に向上した。



『RZ "ハイパフォーマンス"』系グレードに、新開発のハイパフォーマンスタイヤ『ブリヂストン・ポテンザ・レース』を標準装着。 トヨタ

これにより、サーキットでの高負荷な走行から日常の市街地走行まで、安定したグリップ性能を発揮、長時間の走行でも高いグリップ性能が維持され、スポーツ走行を楽しむドライバーにとって理想的な選択肢となっている。

合わせて、タイヤの性能を最大限に引き出すため、前後ショックアブソーバーの減衰力特性も最適化された。

縦引きパーキングブレーキの選択肢を拡大

26式GRヤリスでは、メーカーオプションの仕様変更が行われ、『縦引きパーキングブレーキ』を選択した際の快適性が向上した。

これまでは、『ナビパッケージ』や『コンフォートパッケージ』のと同時装着時には、シートヒーターおよびステアリングヒーターが装着できない仕様となっていた。



『縦引きパーキングブレーキ』選択時の各種パッケージオプションとの同時選択の選択肢を拡大、快適性を向上させた。 トヨタ

しかし、今回の改良によりそれら装備の同時装着が可能となり、寒冷地での使用や快適性を重視するドライバーにとって、より利便性の高い選択肢が提供されることとなった。