３児の母でタレント・山口もえ（４８）が１２日、ＳＮＳを更新。第１子長女（１８）が高校を、第２子長男（１４）が中学を卒業したことを報告した。

山口は２０１５年１０月、２人の子供連れで爆笑問題・田中裕二（６１）と再婚（※ともに再婚）。１７年５月には第３子で田中との間には初めての子となる女児（１０）を出産した。

この日は「長男が６歳の時 もうすぐ生まれてくる妹を楽しみに書いたメモ書き」と６歳だった長男の直筆のメモを公開。そこには「あかちゃんのやること だっこをする ないたらよしよしする」と書かれており、「そんな優しいお兄ちゃんもこの春中学を卒業し 長女は妹の名付け親で 妹を１番目に抱っこしたのも長女だった。笑 そんなお姉ちゃんも この春高校を卒業」と報告。

「新たな生活に不安もあるけど 家族はいつでも味方だよ と伝えたい… どんどん手が離れていく寂しさと どんどんおとなになって頑張る姿に心配は尽きないけど…まだまだ小学生がいるので子育て頑張ります」とつづった。

愛くるしいルックスと話し方がチャーミングな山口。娘の高校卒業などの報告に「時のたつのは早いですね」「いやぁ〜早いなぁ 今でも覚えてる当時のブログの長女ちゃん産まれた時の写真」「この投稿を読んだだけでも、涙涙です」などの反応が寄せられている。