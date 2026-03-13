ANEMONÉのボーカル 美音が、ソロプロジェクト MioNの活動を開始。自身初のEP『月夜のダンス』を本日3月13日に配信リリースした。

本プロジェクトは、ANEMONÉよりもより美音の私小説的感覚で、この世界を美しく彩る情景や、あの日に抱いた感情など、記憶の中にある“形のない何か”をインディーフォーク／ポップに共鳴した音楽で描いていくもの。

全5曲が収録される本作は、作詞／作曲／編曲／レコーディングや、カバーアートのデザインまですべて自身で手がけた“私小説的ベッドルーム・インディー・フォーク”EPに。5曲目に収録されている「蒼夜想」では、音楽家のRui Fujishiroを迎えて、ピアノとボーカルだけで構成されたドラマチックな世界を描いている。

また、リリースにあわせてMioN公式YouTubeチャンネルでは「Abyss」「蒼夜想」のビジュアライザー映像を公開。本映像に関しても、美音自身が制作に参加しているなど、クリエイティブのすべてをDIYで行っている。

なおMioNは、3月20日に愛知県 名古屋市で開催されるサーキットイベント『IMAIKE GO NOW 2026』や、3月22日に香川県 高松市で行われる『SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026』への出演を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）