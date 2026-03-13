巨人の北浦竜次がソフトバンク戦で好投

巨人の北浦竜次投手が13日に、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦に登板し、1回無失点の投球を披露した。今季から加入したオープン戦3試合でゼロ行進を進めており、貴重な救援左腕として開幕1軍入りへのアピールが続いている。

8回から3番手でマウンドへ。26歳左腕は、1安打は許したものの、2死一塁から伸びのある直球で川瀬から空振り三振を奪った。これでオープン戦では3試合で無失点とした。

北浦は2017年ドラフト5位で、白鴎大足利高から日本ハムに入団。2024年オフに戦力外通告を受け、昨季まで育成選手として日本ハムに在籍していた。昨オフに自由契約となると、巨人が支配下契約で獲得した。

DAZNが公式X（旧ツイッター）で「新天地で覚醒」とコメントをつけて、北浦の奪三振動画を投稿した。「早くドームで見たい」「開幕1軍だよね」「なんで放出した？」

「ええのとったわ！」「左腕王国になりそう」「ポジしかない」「力感ないのに力のあるボールを投げるねぇ」といった称賛の声が相次いでいた。（Full-Count編集部）