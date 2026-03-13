ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎・大村市で一般建物火災の情報 水主町2丁目760付近 約… 【続報】長崎・大村市で一般建物火災の情報 水主町2丁目760付近 約50分後鎮火（3月13日午後1時5分ごろ発生） 【続報】長崎・大村市で一般建物火災の情報 水主町2丁目760付近 約50分後鎮火（3月13日午後1時5分ごろ発生） 2026年3月13日 13時27分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県県央消防本部によると、13日午後1時5分ごろ、大村市水主町2丁目760付近で一般建物火災が、発生した。同1時56分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 北九州市門司区で小学生男児が見知らぬ男から「名前なに？」「おうちどこ」と声かけられる 清滝3丁目付近の路上 福岡・春日市で小学生らが見知らぬ男からつきまとわれる 須玖北5丁目付近の道路上 男は50代、茶色上衣、黒色ズボン、マスク着用 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 京王線, リペア工事, 寺田屋, 老後, ダイス, 葬儀, 訪問介護, 介護, 横浜