U-19Jリーグ選抜、韓国大学選抜との激闘制す！ ２点先行→追いつかれるもPK戦勝利
『JFA/Jリーグポストユースマッチ』が３月13日に行なわれ、U-19Jリーグ選抜が全韓国大学選抜と対戦した。
ポストユース世代（19歳〜21歳）の選手育成と強化を目的に開催された一戦で、U-19Ｊリーグ選抜はGK松田駿（岡山）、DF松本果成（湘南）、大川佑梧（鹿島）、永井大義（仙台）、MF菅原悠太（FC東京）、林駿佑（川崎）、山下翔大（水戸）、山本天翔（G大阪）、中積爲（G大阪）、FW吉田湊海（鹿島）、渡辺隼斗（神戸）が先発した。
序盤から主導権を握るU-19Jリーグ選抜が40分に先制。ゴール前で縦パスを受けた中積が巧みなタッチで相手DFをかわし、左足でゴール右へ流し込んだ。
さらに42分には、吉田が相手最終ラインの背後へ抜け出し、冷静なチップキックで追加点。U-19Jリーグ選抜は２点をリードして前半を終えた。
しかし後半、全韓国大学選抜が反撃。攻勢を強める相手に２点を奪われ、試合は２−２のまま90分を終了する。
勝負はPK戦にもつれ込んだが、U-19Jリーグ選抜は１人目のキックをGKの小川煌（広島）がセーブ。最終的に４−３で制し、若きＪリーガーたちが意地を見せた。
