東京都は新年度、ごみの量を遠隔でリアルタイム（即時）に確認できる「スマートごみ箱」の設置を進める。

インバウンド（訪日客）などの増加でポイ捨てに悩む区市町村や公共交通事業者を対象に設置・運用費を支援する。都議会予算特別委員会で明らかにした。

スマートごみ箱は空き容量を通信機能で把握でき、満杯になる前に通知も受けられる。通常の５倍の量を収容できる自動圧縮機能と合わせ、ごみの回収コストを削減できる。

都は区市町村などに対し、設置費用の８０％を支援するほか、ごみの回収費も３年間補助する。ごみの持ち帰りやリサイクルを訪日客らに伝える広報啓発費用も含め、１１億円を新年度予算案に計上し、宿泊税収の一部を充てる。観光客の集まる繁華街やバスターミナルなど５０か所への設置支援を想定している。

１２日の予算特別委での中山詩都（しづ）都議（都民ファーストの会）の質問に、小池百合子知事は「地域美化への行動を社会全体に広げ、世界に誇れる美しい東京を実現する」と答えた。

スマートごみ箱を巡っては、千代田区が新年度、全国で初めて自治体主導で秋葉原地区への設置を進める。