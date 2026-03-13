テクニカルポイント ドル円 10日線などにサポートされて堅調な推移か
160.22 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.68 エンベロープ1%上限（10日間）
159.41 現値
158.10 10日移動平均
157.95 一目均衡表・転換線
156.52 エンベロープ1%下限（10日間）
156.40 21日移動平均
155.87 100日移動平均
155.85 一目均衡表・基準線
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.25 一目均衡表・雲（下限）
152.58 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.79 200日移動平均
ドル円は上昇基調で推移している。10日線やボリンジャーバンド＋１σなどにサポートされており、堅調な推移が続くとみられる。
