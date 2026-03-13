160.22　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.68　エンベロープ1%上限（10日間）
159.41　現値
158.10　10日移動平均
157.95　一目均衡表・転換線
156.52　エンベロープ1%下限（10日間）
156.40　21日移動平均
155.87　100日移動平均
155.85　一目均衡表・基準線
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.25　一目均衡表・雲（下限）
152.58　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.79　200日移動平均

ドル円は上昇基調で推移している。10日線やボリンジャーバンド＋１σなどにサポートされており、堅調な推移が続くとみられる。