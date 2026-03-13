中京テレビ・平山雅アナ、第2子妊娠を報告「初夏に家族が増える予定です」 夫はマラソン服部勇馬
東京五輪・男子マラソン代表の服部勇馬（32）の妻で中京テレビの平山雅アナウンサー（35）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。
【写真】ふっくらお腹で第2子妊娠を報告した中京テレビ・平山雅アナ
平山アナは「現在、第二子を妊娠しており、初夏に家族が増える予定です」と報告。「担当している「カミング」「キャッチ！」の出演は今月いっぱい。あと二週間ほど、精一杯務めさせていただきます！」と伝えた。
「そして、もうすぐお姉ちゃんになる娘との時間をたっぷり楽しみながら、体調に気をつけて過ごしたいと思います」と続け、「産休に入るまではあと一ヶ月ほどありますので、引き続きよろしくお願いいたします」と結んだ。
服部は新潟県出身で、東洋大学時代に箱根駅伝で活躍。社会人になってからはトヨタ自動車に所属している。マラソンの自己ベストは2時間7分27秒で、2019年の「マラソングランドチャンピオンシップ」に出場して2位となり、東京五輪に出場した。平山アナは千葉県出身で、14年に中京テレビにアナウンサーとして入社し、お昼の情報番組『ストライク！』などを担当する。2人は22年8月に結婚、23年12月に第1子女児出産を報告していた。
