【W杯予選結果まとめ】日本代表はオーストラリア代表に逆転負けで連敗…アルゼンチン代表は開催地国に勝利

3月12日から13日にかけて、トルコ・イスタンブールで「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」が開催。2026年9月にドイツで開催される本戦の出場を目指し、白熱した戦いが繰り広げられた。

初戦のハンガリー（FIBAランキング20位）戦を落とし黒星発進となった日本代表（同11位）は12日、「FIBA女子アジアカップ2025」で優勝を果たし、すでにW杯本戦出場が決まっているオーストラリア（同2位）と対戦。試合序盤にリードを許しながらも前半で逆転に成功し、第3クォーター終了間際には田中こころの3ポイントブザービーターが決まり9点のリードを奪う。しかし最終クォーターに入るとシュートを決めることができず、日本代表は10分間で4得点に抑えられ71－81と手痛い逆転負けを喫し、2連敗となった。

カナダ代表（同7位）はハンガリー代表と対戦。第1クォーターでリードを奪ったカナダ代表は、その後もリードを保ちながら試合を優位に進め、一度も逆転されることなく75－53で快勝した。

アルゼンチン代表（同27位）は、開催地のトルコ代表（同16位）と対戦。最終クォーターまでビハインドを背負うアルゼンチン代表が猛攻を仕掛け終盤に追いつくと、獲得したフリースローを成功させ逆転に成功し、59－55で今大会初勝利を収めた。

■W杯予選結果一覧



・12日



オーストラリア代表 81－71 日本代表



ハンガリー代表 53－75 カナダ代表

・13日



トルコ代表 55－59 アルゼンチン代表

▼W杯予選グループA順位表



1位：オーストラリア代表 2勝0敗 4ポイント



2位：トルコ代表 1勝1敗 3ポイント



3位：カナダ代表 1勝1敗 3ポイント



4位：アルゼンチン代表 1勝1敗 3ポイント



5位：ハンガリー代表 1勝1敗 3ポイント



6位：日本代表 0勝2敗 2ポイント

■W杯予選放送・配信スケジュール



・3月11日（水） 日本 vs ハンガリー



・3月12日（木） 日本 vs オーストラリア



・3月14日（土） 日本 vs トルコ



CS（フジテレビNEXT）、FOD：26時20分～（LIVE）、DAZN（LIVE）



・3月15日（日） 日本 vs カナダ



CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）、DAZN（LIVE）



・3月17日（火） 日本 vs アルゼンチン



地上波（フジテレビ）：24時55分～26時55分



CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）、DAZN（LIVE）

【動画】田中こころの技ありショット