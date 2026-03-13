「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１３日午後１時現在でジャパンディスプレイ<6740.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



Ｊディスプレは今週明け９日から売買高を急膨張させながら株価も暴騰、わずか３営業日で前週末比４倍以上に大化けした。超低位株ながら出来高流動性が一頭地を抜いており短期値幅取りを狙った大口の買いが観測されている。前日は急反落したものの、その後も押し目買いの動きが活発で切り返すなど、すぐに人気が離散する状況とはなりにくくなっている。対米投融資に絡み米国での最先端ディスプレー工場の運営を政府が同社に打診したという報道が株価を突き上げた背景にある。今はまだ思惑先行の段階ながら国策銘柄としての観点で、一段の株価変貌を期待した投資マネーを引き寄せている。



出所：MINKABU PRESS