8月14日～16日に東京と大阪の2会場にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の、日程別ラインナップが発表された。

（関連：Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、FALL OUT BOY、aespa……『SUMMER SONIC 2025』豪華アクトの注目ステージを振り返る）

8月14日の東京、15日の大阪には、THE STROKESにBUMP OF CHICKEN、FKA TWIGS、KASABIAN、KESHIらがラインナップ。15日の東京、16日の大阪には、DAVID BYRNEとサカナクションが同日に登場するほか、ALEX WARREN、STEVE LACY、SUEDEが出演する。

また、8月16日の東京、14日の大阪には、本フェス初出演にしてヘッドライナーを務めるL'Arc-en-Cielを筆頭に、JAMIROQUAI、ステージキュレーションを務めるBABYMETAL、LE SSERAFIM、mgkなどが出演。今後もさらなる追加アーティストや、各ステージの詳細が発表される。

本フェスのチケットは、1DAYチケット、プラチナ1DAYチケットが明日3月14日12時よりクリエイティブマン会員、同月21日12時よりオフィシャル先行受付がスタート。なお東京の3DAYチケット、プラチナ3DAYチケットはソールドアウトとなった。

（文＝リアルサウンド編集部）