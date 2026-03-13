ファーマフーズ <2929> [東証Ｐ] が3月13日後場(13:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常損益は24.3億円の赤字(前年同期は6.4億円の黒字)に転落した。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の15億円→20億円(前期は25.5億円)に33.3％上方修正し、減益率が41.2％減→21.7％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の44.3億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常損益は2億円の黒字(前年同期は2.4億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.7％→0.9％に改善した。



株探ニュース

