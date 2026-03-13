交通事故で左脚を失い、前途を絶たれた。

でも、失意の中で運命的な出会いを果たした女性に支えられ、新たな夢をつかめた。日本初のスノーボード女子代表となった坂下恵里選手（３３）は「障害を負っても前向きに頑張り続けたら夢はかなえられるということを知ってほしい」と語る。

夢かない３年目、交差点で車に衝突される

２３歳の冬、バイクを運転中に交差点で車に衝突され、左脚の切断を余儀なくされた。

ドキュメンタリー映像の制作者に憧れ、念願かなって東京都内の映像制作会社で働き始めて３年目だった。退院後に職場復帰したが、義足で現場仕事をこなすのは難しく、周囲に気を使わせることも心苦しくなって退職した。

新たな目標を見いだせないまま、事務職などを転々とした。そんな生活が３年ほど続いた頃だ。

自宅近くの居酒屋で、偶然隣り合わせた飲食店従業員の市川智里さん（３１）と打ち解けた。聞けばスノーボードが趣味という。坂下選手も事故後、１、２回、義足で滑ったことがあった。勢いで約束し、日帰りで群馬に向かった。

心から楽しめたスノボ

市川さんは見とれるほど上手だった。「かっこいい。私もうまくなりたい」。心が動いた。定期的にゲレンデに通うようになった。市川さんに動画を撮ってもらいながら滑り、アドバイスを受けてまた滑る。繰り返すうちに上達を実感し、心から楽しめることをやっと見つけることができた。

日本障害者スキー連盟がスノーボードの育成選手を探していると知ったのは程なくしてからだ。軽い気持ちで動画を送ると声がかかり、専門的な指導を受けられるようになった。

前回の北京大会後、代表チームに選抜された。女子はただ一人。周囲のレベルの高さに自信をなくすこともあったが、そんなときは市川さんに愚痴を聞いてもらい、気持ちを切り替えた。市川さんは「パラに出るだけでもすごい。胸を張っていい」と励ました。

８日のスノーボードクロスでは８位に入賞した坂下選手。最後の種目は１３日のバンクドスラロームだ。「彼女に出会って新しい夢ができた」。市川さんへの感謝を胸に、滑るつもりだ。（江原桂都）