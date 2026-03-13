◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

トリプル世界戦などの公式記者会見が１３日、横浜市内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２７）＝帝拳＝とのダイレクトリマッチに臨む同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝が王座奪取に意欲を示した。

「コンディションはばっちり仕上がっているので試合が楽しみ。ダイレクトリマッチに感謝している」と高田。松本とは昨年９月１４日に王座決定戦で対戦。５回途中に偶然のバッティングで高田が負傷して試合続行不能となり、松本が３―０（５０―４５×２、５０―４６）の負傷判定で敗れた。「前回は前に出られなかったので、今回は前に出たい。理想は打ち合い。前に出れば、自分のペースにもっていける。（王座奪取の）気持ちを持って、燃えている」と力を込めた。

１７歳の２０１５年８月にプロデビュー。２３年４月に日本ミニマム級王座を６回ＴＫＯで獲得し、４度の防衛に成功。２５年１月に日本王座を返上してＷＢＯアジアパシフィック同級王座に挑戦、判定勝ちで２つ目のアジア地域タイトルを獲得し、世界の舞台に初めて立った。

「松本選手はうまいので、カウンターとかさばきとかには気をつけなければいけない」と高田。前回は偶然のバッティングで持ち味が出る前に試合が終わる不完全燃焼を感じており、試合後は「もう何があっても、自分が倒れないように」と体幹などフィジカル強化にも努めてきた。出稽古にも積極的に足を運んだ。公開練習の時には「あっちがチャンピオンなので、それを全部取る感じで向かっていきたい気持ちが強い」と話していた高田。「松本選手の技術を封じ込めて勝ちたい」と意欲を口にした。

戦績は松本が７戦全勝（４ＫＯ）、高田が１６勝（６ＫＯ）９敗３分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。