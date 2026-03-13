お笑いタレントの小島よしおが１３日、山梨県で開催されるイベント「ゆる☆ツナやまなしフェスティバル ２０２６」（２１日、山梨県立やまなしパラスポーツセンター）にスペシャルスピーカーとして登場することが山梨県より発表された。

同県では、誰もが個性や能力を発揮することができる社会の実現に向けて、「多様性」を認め合うことができる「共生社会」実現に向けた取り組みを推進している。今回、「共生社会」の世界観を体現するイベントを開催することとなった。

このイベントでは、様々な実務者・スペシャルスピーカーが、これまで関わってきたプロジェクト・プロダクトなどに触れながら、「誰もが自分らしく『能力』『個性』を発揮することができる」「チャレンジする人を応援することができる・支え合うことができる」といった、お互いを認め合いながら高め合える「共生社会」を探す。

スペシャルスピーカーの小島とともに、様々な属性を超えた交流を通じて、会場全体で楽しみながら「共生社会」を考える。

◆特設サイトＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：／／ｙａｍａｎａｓｈｉ‐ｐｒｅｆ．ｎｏｔｅ．ｊｐ／ｐ／ｙｕｒｕｔｕｎａｆｅｓ