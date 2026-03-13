元よしもとアイドル、水着姿で美ボディ披露 ハネムーンでの夫顔出し2ショットも公開
【モデルプレス＝2026/03/13】吉本興業グループ所属の女性アイドルユニット・つぼみ大革命の元メンバーだった吉岡久美子が、3月11日までに自身のInstagramを更新。ハネムーンの夫婦ショットや水着ショットを公開した。
吉岡は3月10日の投稿で「＃ケアンズハネムーン」「オーストラリアのケアンズにある街の真ん中にある無料プール」とつづり、ハネムーン中のプールでの美しボディが際立つ水着ショットを公開。また翌日の投稿では「オーストラリアのケアンズに着いた日は速攻でハートリース動物園に行きました」「コアラと朝ごはんした（触れて嬉しかった）」とコメントし、夫婦でコアラを覗いている姿やクロコダイルをバックにした2ショットを投稿している。
この投稿には「ご結婚おめでとうございます」「水着姿がたまらない」「セクシー」「笑顔が最高」「幸せそうで何より」「旦那さんめっちゃ楽しそう」などといった声が寄せられている。
吉岡は2025年12月に結婚したことをInstagramで発表した。（modelpress編集部）
