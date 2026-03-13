ベネズエラ代表が１２日（日本時間１３日）、試合会場のローンデポパークで日本との準々決勝（日本時間１５日）へ向けて公式練習を行った。

オリックスに所属するベネズエラの中継ぎ右腕・マチャドは「宮城や若月に再び会えて本当にうれしい。だから彼らにハローと声をかけたかったんだ。彼らは日本での兄弟のような存在で家族のようなものだから、アメリカへようこそ、ここで野球を楽しんでくれと言いたかったんだ」と米国での再会を喜んだ。

「日本相手に投げたい。日本のファンにとっても感慨深いものになると思うよ」。若月とのチームメート対決については「そうなったら最高だと思う」と笑顔だった。

チームは１次ラウンド最終戦でドミニカ共和国に敗れたが、３勝１敗で順当に勝ち上がった。マチャドは３試合で１イニングずつ投げ、２安打５奪三振で無失点と期待にこたえている。「１００％だ。１００％の自信があるよ。我々は良いチームだし、良いものがそろっている。日本も良いチームだ。彼らには良い若手がたくさんいる。俺たちは互角だと思う。だから良い試合になるだろう」と日本戦へ気持ちを高ぶらせていた。