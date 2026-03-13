お笑いコンビ、ナインティナインの岡村隆史（55）が13日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。

今田耕司に見られたくない姿を見られ、号泣した過去を明かした。

パーソナリティーの今田は「岡村隆史も1回号泣したの覚えてる？」と岡村に過去のことを尋ねると、続けて「芸人あるあるなの。若手の時なんて全員とがってるから。ストイックやったよな」と若手時代の岡村を語った。

岡村は「野球選手の方とかと飲んでる時に、今田さんがパーッと来て。何で今田さんがここの場所分かったんやろと思って」と動揺。場所は六本木で「僕もまだ20代後半か、30代か。たまたま、めったに行かへん六本木に行ってしまった」と振り返ると、番組打ち上げで同じ店を訪れていたという今田は「『こっちの部屋に岡村さん来られてます』って言われて。そこに行って、岡村おんねやって、ワーッてはしゃいでバーッと入っていったら、止まって。ピタッとなって」と岡村の反応に戸惑った。

岡村によると「六本木で飲んでる自分を先輩に見られたくなかったんです。それでウワッとなって。こんなとこ見られたくない！と思って。誰が呼んだんですか！みたいになって。こんなところ見られたくなかったって気が付けば号泣してた」と苦笑い。「今田さんに六本木でちょっとはしゃいでる自分を見られたのがすごい嫌で」と理由を語った。

一方の今田は、当時の岡村について「俺は逆にストイック過ぎるから大丈夫かなって思うぐらいやったのよ。人とも会わへん、先輩ともあんまり交流持たない。その時は本当に孤軍奮闘、ナインティナイン1組で戦ってるみたいな感じやった」と話し、「心配してたのが、はしゃいでんねやと思ってうれしかった。うれしかったから無邪気に（扉を）ガー開けたら、野球選手とカラオケで立ち上がってる岡村隆史がピタッと止まって。その時点で、俺はあ、ヤバい。見たらアカンとこ見てもうたんやと思って」と岡村のリアクションに直感。「野球選手がめちゃくちゃ戸惑ってたもん。さっきまではしゃいでたやつが急に泣いて号泣して。俺どんな悪者やねん」と笑っていた。