°æÂ¼²°¤Î¿·¶ÈÂÖ¡Ö¥é¥Ã¥»¥ê¥¢¡× ¥¹¥¤¡¼¥Ä3¥Ö¥é¥ó¥É½¸·ë Ê»Àß¥«¥Õ¥§¤Ç½ÐÍè¤¿¤ÆÄó¶¡¤â
¡¡°æÂ¼²°¥°¥ë¡¼¥×¤Î°æÂ¼²°¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê»°½Å¸©ÄÅ»Ô¡¢ÃæÅç¿»Ò¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï2·î27Æü¡¢¿·¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¥¤¥à¥é¥ä ¥¹¥¤¡¼¥Ä ¥Þ¥ë¥·¥§ ¥é¥Ã¥»¥ê¥¢¡Ê°Ê²¼¥é¥Ã¥»¥ê¥¢¡Ë¡×¤ò¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÄÅ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¡×¡Ö¥é¡¦¥á¥¾¥ó¡¦¥¸¥å¥ô¥©¡¼¡×¡Ö²Û»ÒÊÞ°æÂ¼²°¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½¸·ë¤·¤¿´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Å¹Æâ¹©Ë¼¤Çºî¤é¤ì¤¿½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Õ¡¼¥É¤òÊ»Àß¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¶¯²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤âÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¡ÖÎ¹Î©¤Á¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë²Ö¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ö¥é¥Ã¥»¥ê¥¢¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿¡£¡ÖÎ¹Î©¤Á¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î3¤Ä¤Î²Ö¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¸·ë¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¡×¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥É¥Ñ¥¤¡×¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¤ò¼´¤Ëµ¨Àá¤ÎÁÇºà¤ò²Ã¤¨¤¿5¼ï¤Û¤É¤òÍÑ°Õ¡£¡Ö¥é¡¦¥á¥¾¥ó¡¦¥¸¥å¥ô¥©¡¼¡×¤â¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¤òÃæ¿´¤ËÍÎÀ¸²Û»Ò¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¾Æ¤²Û»Ò¡ÊÌó80¼ï¡Ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ö²Û»ÒÊÞ°æÂ¼²°¡×¤Ï¡¢¡Ö¼ò¡¹¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦Ë§½æ²Û¡×¤ä¤É¤é¤ä¤¡¢ÍÓæ½¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÏÂÍÎ²Û»Ò¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢EC¤ä¥®¥Õ¥È¤âÅ¸³«¡£¥®¥Õ¥È¤Ç¤ÏË¡¿Í¼ûÍ×¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ2·î25Æü¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÃæÅç¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Î¿¼¤¤ÅÚÃÏ¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ä³¤³°¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄÅ»Ô¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£¶áÎÙ¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¨¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£