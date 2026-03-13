上原さくら、保護者懇談会に参加する日のコーディネートを公開「ちょっとだけはキレイめにします」

タレントの上原さくらが12日に自身のアメブロを更新。保護者懇談会に出席した際のコーディネートを披露し、その後デパ地下で大量のスイーツを購入したことを明かした。

この日、上原は「保護者懇談会だけどカチッとする必要はないので普段着です。でもちょっとだけはキレイめにします」とつづり、サロペットを着用したコーディネートを公開。「このサロペット、買ってよかった 可愛いしラクです」とお気に入りの様子でコメントした。

その後、更新したブログでは「目的がない時はデパ地下のスイーツエリアとかコストコとかお化粧品売り場とか行っちゃダメよね」と切り出し、大好物の「プレスバターサンド」を「選べなくて3箱買っちゃった」と複数購入したことを報告した。

自宅には他にもスイーツがたくさんあるそうで「うちは本当に甘いものだらけ 先日コストコで買ったチョコレートがけのフロランタンもまだあるし、チーズまんじゅうもあるし、ロールケーキも届いたし…」と告白。最後に「でもこのプレスバターサンドは個別包装だから母のおやつにも入れてあげられるし…と、心の中でそんな言い訳を使って買ってきちゃったのです」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。