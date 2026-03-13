玉森裕太、独特過ぎるシール帳公開に「本当に面白すぎる」「ファンになりました」の声！「センスが奇抜」
Kis-My-Ft2の玉森裕太さんは3月12日、自身のInstagramを更新。シール帳を公開し、反響が寄せられました。
【写真】玉森裕太の独特過ぎるシール帳
コメントでは「シールのセンスありすぎます！」「センスが奇抜で流石すぎます」「系統違いすぎるだろwwww」「独特過ぎて真似出来ないわ笑」「本当に面白すぎる」「玉森裕太にしか作れないシール帳だよね笑笑」「このシール帳動画を見て玉森くんのファンになりました」「ほまにこれをたまもりくんにさせようと思った運営ナイスすぎて頭上がらん」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「玉森裕太にしか作れないシール帳だよね笑笑」玉森さんは「前回の動画から進化したシール帳でシール交換した」とつづり、1本の動画を投稿。自身が収集しているシールの紹介や、シール交換をする姿です。玉森さんが集めているシールは、スターバックスコーヒーのテイクアウト商品に貼られるシールや、「鯖」と書かれたシールなど、かなり個性的なラインアップ。最後には自分に似ているキャラクターのシールをもらい、「かわいいね」「愛おしいわぁ」と満足そうな様子でした。
「本当に玉森って面白かわいすぎて草」玉森さんは2月2日にも「シール帳デビュー 交換してくれる人いますか？」とつづりシール交換をする動画を公開。コンビニで購入したおにぎりについているシールなどを自身のシール帳に貼っています。ファンからは「発想が天才」「本当に玉森って面白かわいすぎて草」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
