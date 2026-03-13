「ひとつの時代が終わった」小田さくら、モー娘。を今秋卒業へ。「何者にもなれなかった人間です」
モーニング娘。'26公式Xは3月12日、投稿を更新。メンバーの小田さくらさんの卒業を発表しました。
【投稿】小田さくら、モー娘。を今秋卒業
併せて、小田さんのコメントも掲載。「私はつんくさんや会社の方に選んでいただけなかったら、何者にもなれなかった人間です。今日まで13年半も楽しく活動ができて、大切なファンの皆さんに出会えたのも全て誰かに用意していただいた場や、支えていただいた時間のおかげです」と、感謝の思いをつづっています。
ファンからは「ひとつの時代が終わった気がする…」「長い間、本当に本当にありがとう」「最後までたくさん応援します」「寂しくなりますね」「残念で仕方ない」「ついに発表されましたね...」「こんな幸せなヲタクにしてくれてありがとう」「小田ちゃんをまだまだ見てたい」など、さまざまな反響が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「こんな幸せなヲタクにしてくれてありがとう」同アカウントは、「モーニング娘。'26 小田さくらの卒業に関するお知らせ」と題し、公式Webサイトへのリンクを掲載。サイトでは「メンバーの小田さくらが、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。'26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりましたので、改めてご報告申し上げます」と報告しました。
「お誕生日だよー！」同アカウントは、同日、小田さんのブログの更新も報告しました。「お誕生日だよー！」と題したブログでは、バースデーイベントを振り返ると共に、卒業発表についての思いもつづられています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
