◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)＜10回戦＞同級4位・増田陸(帝拳)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式会見が13日、横浜市内のホテルで開かれた。メインのWBA世界バンタム級挑戦者決定戦に登場する同級4位の増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）が出席し、対戦相手となる同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）と対面した。

ドネアは素肌の上に透けて見える白っぽいジャケットを羽織り、肉体美を見せつけるようなスタイルで登場。黒いミニワンピに赤いジャケットを羽織ったマネジャーのレイチェル夫人を伴い、着席前に自ら増田に握手を求めた。前戦から中3カ月での試合にも「コンディションは最高だ。前回の試合後、心の中に燃えるような炎が起こり、米国に戻ってすぐにジムへ行き、練習を再開した。なのでメンタルもフィジカルも、そして感情的にも素晴らしいコンディションが整っている」と自信のコメント。増田について問われると「とんでもない右…違った、左だ。とんでもないパワーを持っていて、非常に危険な選手。だが、自分もこの業界に25年もいて、あらゆるものを経験してきた。2人がリングに上がってどんなものが生まれるのか楽しみです」と話した。

増田はドネアの格好について質問され、「じっくり見てないけど、明日の計量で見ることになると思うので楽しみです」と返答。自身については「非常に良いコンディションがつくれています。ドネア選手もコンディションが良さそうなので楽しみが増しました」と説明し、ドネアの代名詞である左フックについて「一発もらうとヤバイと思っている。パンチ力だけでなくタイミングも気をつけて試合していきたい」と話した。会見後の写真撮影ではドネアの提案で、2人そろって刀を抜くような“サムライポーズ”も披露した。

前日本バンタム級王者の増田はジムOBの元WBC同級王者・山中慎介氏をほうふつさせる左ストレートでKOを量産し、“神の左の継承者”と期待される。ドネアは昨年12月にWBA同級暫定王者として王者・堤聖也（角海老宝石）と対戦。1―2で判定負けも堤を追い詰め、健在ぶりを印象づけた。