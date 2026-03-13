楽天は５月３１日のヤクルト戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で俳優の細田佳央太（２４）がセレモニアルピッチを行うと１３日、発表した。

当日は「ｍｙｆａｖＥ ＤＡＹ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 楽天カード」として開催。細田は昨季の「ｍｙｆａｖＥ ＤＡＹ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 楽天カード」で始球式を行う予定だったが、悪天候により試合中止となっていた。

細田は球団を通じて「まさかのリベンジの機会をいただきました。しかも、同じ５月３１日という日に。前回はボールをしっかり投げられるかどうかの不安しかありませんでしたが、それが良くなかったのでしょう。何よりも天気の心配をするべきでした。ですので、今回は全力で祈ります。どうか！！！雨だけは降らないでください！！！」とコメントした。

「ｍｙｆａｖＥ ＤＡＹ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 楽天カード」は、ファンが楽天のＭｙ ｆａｖｅ（私の推し）を満喫できる特別な日として開催。楽天推しの細田はセレモニアルピッチの他にも様々なイベントに出演する予定。詳細は決まり次第球団ＷＥＢサイトで発表される。