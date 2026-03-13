元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）が13日、自身のインスタグラムを更新。白のロングワンピース姿を投稿した。

「私にとって【人生初の雑誌連載がスタート】しました 光栄すぎるお声がけをいただいてからついにこの日が...」と報告。雑誌企画で着用したノースリーブのロングスカートで、透け透けのシースルーデザインだ。

「各界の著名な方々にインタビューさせていただきます！！ 初回のゲストは、大好きな憧れの先輩 同じNHK出身のフリーアナウンサー神田愛花さんです」などと明かしてツーショットを披露。「仕事のお話や恋愛観、あれこれ遠慮なく伺っちゃいました 引き出し上手な神田さんからのご質問にも答えさせていただきつつ...お叱りを受ける一幕も!?」とつづった。

さらに注目点に「連載記事にあわせてソロ撮り下ろしカットが公開されていますので、そちらもぜひチェックしてください ポージングのクオリティも上げていきたいなっ」と衣装も必見。「貴重なインタビュアーとしてのお仕事 アナウンサーとしてのこれまでの取材経験を活かしつつ、ゲストの方とのびのび楽しくおしゃべりしながらここだけのお話を引き出して、読んでくださるみなさまにシェアしていけるように精進したいと思います これからどうぞよろしくお願いします」と意気込みも記した。

ファンやフォロワーからも「ただただ美しい」「最高に美しくて素敵」「最高クラスに美しセクシー」「何着てもお似合い」「スタイル抜群」「素敵なボディライン」「色気えぐい」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。