【年16kg】口座に「500万円」入れると、年4回「つや姫4kg」が届く!?“はえぬき・雪若丸”などもあるけど、利回りで考えると得？「山形こめコメ定期預金」とは

山形こめコメ定期預金とは？

山形こめコメ定期預金は、きらやか銀行のインターネット専用支店「SBIさくらんぼ支店」が、2026年2月20日～4月30日の期間限定で募集を開始した1年定期預金です。適用金利は年0.05％（税引後年0.039％）と低めですが、この商品の魅力は金利よりも山形県産の銘柄米が年4回届く現物特典にあります。

預入額に応じた3つのコースが用意されており、受け取れるお米は以下のとおりです。



・300万円以上500万円未満：はえぬき 2キログラム（×年4回）

・500万円以上1000万円未満：つや姫 4キログラム（×年4回）

・1000万円以上：つや姫＋雪若丸 各5キログラム（×年4回）

口座開設はインターネットバンキングのみで完結するため、全国から申し込めます。募集総額は最大50億円で、上限に達し次第終了となるため、検討する場合は早めの申し込みをおすすめします。



つや姫4キログラムを実際に購入するといくら？

つや姫は山形県が10年以上かけて開発したブランド米で、日本穀物検定協会の食味ランキングで長年「特A」を獲得し続けています。粘りと甘みのバランスが高く評価されており、贈答品としても人気の高い銘柄です。

通販サイトで確認すると、山形県産つや姫4キログラムの相場は4700～5000円前後です。特別栽培米や産地直送品は5000円を超えるものも多く見られます。2024～2025年にかけてコメ価格は全国的に上昇しており、今後も値上がりが続く可能性がある点は注目に値します。



山形こめコメ定期預金の利回りはどのくらいになるかシミュレーション

500万円を1年間預けた場合、金利収入は税引後で約1950円にとどまります。一方、特典のつや姫4キログラム×年4回分は合計で約1万8800～2万円相当の市場価値があります。

両者を合算した実質的な総受取額は約2万750～2万1950円で、500万円に対する実質利回りは約0.42％前後です。同支店の「さくらんぼ定期預金（1年もの）」の金利が年0.8％前後であることと比べると、金利単体では見劣りする水準といえるでしょう。

ただし、お米の特典は税金が源泉徴収されないため（※）、手取りベースでは実質的なメリットがより大きくなります。元本保証の安全性を保ちながら食費の一部を現物でカバーできる点は、堅実な資産運用を考える人にとって魅力的な選択肢になりそうです。

※一定額を超えると一時所得等として課税対象になりますが、多くの場合控除枠内に収まります。



まとめ

山形こめコメ定期預金は、金利は年0.05％と低水準ながら、山形県産銘柄米が年4回届く現物特典が光る1年定期預金です。500万円以上コースでは年間で約1万8800～2万円相当となる、つや姫（計16キログラム）が受け取れ、実質利回りは約0.42％前後になります。

米価の上昇が続く今、「安全に預けながら食費も節約したい」と考える人にとって、検討に値する商品といえるでしょう。



出典

株式会社きらやか銀行SBIさくらんぼ支店 山形こめコメ定期預金

執筆者 : 高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級