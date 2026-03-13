「コスラバ2」奥野壮、豊田裕大との“公開イチャイチャ”オフ動画公開「距離感尊い」「されるがままで可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の奥野壮が12日、自身のInstagramを更新。俳優の豊田裕大とW主演を務めるドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（毎週木曜深夜放送／フジテレビ（関東ローカル）で放送・FODで独占見放題配信）のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気BLイケメン俳優、公開イチャイチャオフショット
奥野は「コスメティックプレイラバーseason2 第9話今夜放送です！」とドラマの最新話を告知しつつ、撮影現場でのオフショットと動画を投稿。1枚目の投稿では、劇中で自身が演じる間宮が勤務するコスメブランド「ROMY FEERIQUE」の看板をバックに自撮り。黒のネクタイとジレを纏った、美容部員らしい清潔感溢れる装いで可愛らしくピースサインを決めている。
2つ目の投稿では、ソファに座った奥野の足の間に豊田が座り、奥野が終始、豊田の髪の毛をいじる日常感たっぷりの仲睦まじい様子のオフ動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「公開イチャイチャありがたい」「貴重すぎるオフショ」「豊田くんされるがままで可愛い」「最高の絡み」「オフでもこの距離感尊い」「ニヤニヤが止まらまい」といった声が寄せられている。
原作はシリーズ累計150万部を突破した同名BL漫画「コスメティック・プレイラバー」（楢島さち氏）。ピュアな先輩美容部員・間宮棗と生意気でクールな後輩美容部員・佐橋斗真（豊田）のドギマギする出会いから甘い同棲生活までを表現した物語は、Season2へ。2人がそれぞれ仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や遠距離恋愛の危機に直面する様子を描く。（modelpress編集部）
