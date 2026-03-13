二宮和也「気付いたらチーム信号」嵐ラストツアー初日公演前の裏側「尊すぎて泣ける」「様子が目に浮かぶ」と反響殺到
【モデルプレス＝2026/03/13】嵐の二宮和也が2026年3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。同月13日から5月31日にかけて開催されるラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」北海道公演の裏側を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「輝いてる」海鮮苦手なニノが食べられた豪華海鮮丼
同ライブの北海道公演が札幌ドームにて、3月13〜15日まで3日間開催される。二宮はライブ初日の前日に「ちょっと前にリハ終了。疲れた、、俺だけなのか？？疲れた、、最終調整に入ります」とリハーサルの様子を振り返っていた。
また、続けて「見てくれ。信じられるかぃ？これが今日のお昼に頂いたんだせ？北海道記念に頂きました（あまり海鮮が得意じゃない人間です）」（※原文ママ）と海鮮系の食べ物が苦手な二宮でも食べられたという海鮮丼の写真を公開した。そしてライブ当日の3月13日には、通しリハーサルが終了したことを報告し「お疲れ様でした。通しも終わり楽屋で飯食ってワイワイしてたけど残ってるのは結局チーム信号（メンカラ赤緑黄色の人）多分明日も気付いたらチーム信号。多分ずっとチーム信号笑」と投稿。赤、緑、黄色を合わせると信号機と同じカラーリングになることから「チーム信号」と親しまれている、メンバーカラーが赤の櫻井翔、緑の相葉雅紀、黄色の二宮についてつづった。
この投稿を受け、ファンからは「尊すぎて泣ける」「3人の様子が目に浮かぶ」「教えてくれてありがとう！」「海鮮丼輝いてる！美味しそうすぎ」「エモい」「愛おしい」「ライブ無事に駆け抜けられますように！」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「輝いてる」海鮮苦手なニノが食べられた豪華海鮮丼
◆二宮和也、嵐ラストツアー北海道公演を振り返る
同ライブの北海道公演が札幌ドームにて、3月13〜15日まで3日間開催される。二宮はライブ初日の前日に「ちょっと前にリハ終了。疲れた、、俺だけなのか？？疲れた、、最終調整に入ります」とリハーサルの様子を振り返っていた。
◆二宮和也の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「尊すぎて泣ける」「3人の様子が目に浮かぶ」「教えてくれてありがとう！」「海鮮丼輝いてる！美味しそうすぎ」「エモい」「愛おしい」「ライブ無事に駆け抜けられますように！」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】