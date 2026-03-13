フォーエイト48あみか「レイヤーカット復活」に絶賛の声「色も髪型も似合いすぎ」「別人級」
【モデルプレス＝2026/03/13】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが3月12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】20歳人気美女YouTube「色も髪型も似合いすぎ」“別人級”イメチェン姿
あみかは「レイヤーカット復活」「髪染めてエクステつけてもらいましたっ」とつづり、写真を投稿。ブラウンの肩までのセミロングヘアから、胸元までの長さのレイヤーの入った黒髪ロングヘアに変わった姿を披露している。新しいへアスタイルについては「色も髪型も好みすぎてやーばいです」と、満足度の高さを報告している。
この投稿に「色も髪型も似合いすぎ」「別人級」「更に好きになった」「レイヤーカット素敵」「目力にキュン」「黒髪最高」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
