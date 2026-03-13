一般社団法人 いびき無呼吸改善協会は、一般の方３００人を対象に９日から１０日までインターネット調査で「睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）に関する調査」を実施した。その結果、心筋梗塞（こうそく）や脳卒中といった重大な合併症のリスクは広く知られている一方で、実際に「息が止まっている」と指摘されても半数以上の人が「様子見」を選択するという、対策の“落とし穴”が明らかになった。

症状の認識としては「呼吸停止」（２５．２％）や「いびき」（１５．９％）が代表的。一方で「起床時の頭痛」や「頻尿」の認知は低い。合併症のリスクは「心筋梗塞」や「脳卒中」が上位に。生命に関わるリスクへの警戒心は高かった。

行動の落とし穴として。「息が止まっている」とわかっても、５２．７％がしばらく様子を見て、症状が続くようなら受診を検討すると回答。すぐに専門の医療機関の受診を勧めるは２５．３％。枕を変える、ダイエットをするなど自力で改善を試みるが１７．７％。どうすればいいか・どこに相談すればいいかわからないは４．０％。命に関わることではないので、特に何もしないが０．３％となり、合併症のリスクを知りながらも、半数以上が「様子見」を選択。即座に受診を促す人は４人に１人に留まった。

対策の誤解として、医療機関での治療に加え、「枕の調整」や「鼻腔拡張テープ」といったセルフケアに期待する声も根強い。受診先の認識では、「呼吸器内科」（４５．０％）や「睡眠外来」（２８．３％）が適切と考える人が多いことも分かった。